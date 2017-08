Rihanna Lewis Hamiltonnal fesztiválozik, és eléggé megtolták a bulit

Ahogy teszi azt minden évben, Rihanna idén is részt vesz a hazájában megrendezett Cropover fesztiválon. A barbadosi buli külsőségeiben nagyon hasonlít a riói fesztiválra, a ruhák is épp olyan feltűnőek – főleg az énekesnőé. Rihanna korábban is magával vitte a karibi bulira az autóversenyzőt, akkoriban nagyon sok pletykalap azonnal össze is boronálta őket. Aztán kiderült, hogy Lewis Hamiltonnal – akárcsak a magyar topmodellel, Palvin Barbarával – csak jóbarátok.

Az első képek már meg is érkeztek róluk, párat maga a popikon posztolt Instagramra. Maradjunk annyiban, hogy ez a 2017-es fesztiválgúnya is igen erősre sikeredett.

Címlapfotó: Profimedia/Splash