14 ok, amiért Chris Pratt és Anna Faris a legszerethetőbb páros volt

Szakított Chris Pratt és Anna Faris A színészek hivatalos közösségi médiás felületeiken jelentették be a válást.

Hogy jutottunk el idáig?

Faris és Pratt 2007-ben találkoztak a Szédületes éjszaka forgatásán. Akkor Faris még Ben Indrával volt házas, de már éppen a válást intézték. Egy 2011-es interjújában azt mondta, kapcsolatuk akkor vált feszültté, amikor elindult a karrierje.

A híressé válás tette tönkre a házasságom.

Pratt úgy nyilatkozott, Faris mágnesként szippantotta be őt, bár eleinte csak barátok voltak, mert mindketten ugyanazon a hülyeségen nevettek, hasonló kaliberű filmekkel indult a karrierjük, ráadásul semmivel sem lehetett megbántani őt.

2009-ben házasodtak össze Balin – az esemény szűkkörű volt.

Ekkortájt Faris már feltűnt a Jóbarátokban, a Túl a barátságonban és a Törtetőkben is, Pratt viszont még viszonylag ismeretlen volt. Később ez is megváltozott, köszönhetően a Városfejlesztési osztálynak, amit aztán a Galaxis őrzői követett – utóbbi miatt egyébként 27 kilogrammot kellett fogynia. 2012-ben egy fiuk született, Jack, akit Faris nemrég kísérőjeként vitt magával Az Emoji-film vetítésére. A színésznőnek tervben van egy memoárja Unqualified (magyarul ‘képzetlen’ – a szerk.) címmel, illetve szerepel majd az 1987-es A vasmacska kölykei remake-ben is, ami jövőre kerül a mozikba. Prattet legutóbb a Galaxis őrzői második részében láthattuk, és készül egy Jurassic Park-filmje is.

Oké, de mitől voltak menők?

Hát például attól, hogy

1. Pratt megtanult hajat fonni a feleségén:



2. onnan tudták, hogy egymásnak valók, hogy mindkettejüknek volt rovargyűjteményük,

3. állandóan nevettetik egymást – még a vörös szőnyegen is:

4. simán megmutatják azt is, hogy miként Netflixeznek:

The best part of parenthood is experiencing old things as new. Currently off to see the wizard, the wonderful #WizardOfOz chris pratt (@prattprattpratt) által megosztott bejegyzés, 2016. Ápr 24., 17:25 PDT

5. nemes ügyekért fekvőtámaszoznak:

6. rámontázsolták a fejüket Norman Rockwell híres festményére:

7. 3 éve Pratt a Saturday Night Live-ban gitáros szerenádot adott Farisnak,

8. külön napjuk volt a szextingre: mindig szerdán váltották egymással ezeket az üzeneteket,

9. ami addig működött, amíg Faris véletlenül majdnem Pratt 9 éves unokaöccsének küldött egyet,

10. fiuk, Jack féléves korától egyéves koráig Pratt forgatások miatt csak kétszer látta őt, emiatt az első mondata az volt, hogy “Apa dolgozik”,

11. mindkettejüknek van egy sérülés a bal kezükön: Faris a Jóbarátok forgatása alatt sérült meg, amikor ráesett egy borospohárra, Prattnek pedig konyhai baleset miatt,

12. a megismerkedésük után Pratt 18 kilót szedett fel magára – akkor azt nyilatkozta, ez Faris főztje miatt történt,

13. egyetlen dolog zavarta csak Farist nagyon a férjében: mindig a fürdőszoba padlóján hagyta a vizes törölközőket. Szerencsére miután egy beszélgetős műsorban megemlítette ezt, fel is hagyott vele,

14. közös céljuk volt, hogy egyszer legyen egy farmjuk.

Kiemelt kép: Getty Images/Matt Winkelmeyer