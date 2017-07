R. Kelly évtizedek óta hálóz be fiatal lányokat, most belebukhat

A Buzzfeed hétfőn hozta le egy hosszú riportban, hogy a ’90-es és 2000-es évek egyik legsikeresebb R&B előadója, R. Kelly (Roberty Sylvester Kelly) évek óta akaratuk ellenére tart fogva fiatal lányokat. A szülők Stockholm-szindrómát sejtenek, szeretnék, ha a rendőrség, illetve az FBI segítene felszámolni az énekes szektáját. A hozzátartozók és a cikkben megszólaló korábbi élettársak/foglyok ugyanis szektát, agymosást emlegetnek.

R. Kellyt pedig kiváló bábjátékosnak nevezik.

A legújabb botrány óta megszólalt az egyik lány, és az ügyvédjén keresztül R. Kelly is, mindketten visszautasítják a vádakat. Kelly előéletének ismeretében viszont nehéz igazságot tenni. Nem először néz szembe hasonló üggyel, 2008-ban tizennégy rendbeli gyerekpornográfiával vádolták, máskor pedig egy táncosa jelentette fel, amiért tudtán kívül készült az együttlétükről felvétel. És azt is érdemes felemlegetni, hogy az énekes 1994-ben elvett egy 15 éves lányt, aki vagy nem árulta el az igazi korát, vagy R. Kelly pontosan tisztában volt vele 1992-ben is, amikor a 13 éves kiskamaszt emlegette egyik számában.

Manipulatív szexragadozó vagy tehetséges mentor?

A Buzzfeed újságírója két lány, egy 19 éves georgiai és egy 18 éves floridai lány szülei, valamint korábbi áldozatok történetei alapján írta meg a cikket. Állításuk szerint R. Kelly évek óta egyfajta háremet tart, ahol szigorú szabályok szerint kell élni. Kelly mondja meg, mit lehet és mit nem. A három volt lakó, Cheryl Mack, Kitti Jones és Asante McGee a szülők félelmeit igazolták azzal kapcsolatban, hogy mi megy a chicagói Trump Tower egyik lakásában és az atlantai házban. Jones-ék azt mondták, legalább hat lány él Kellyvel, aki mindent kontroll alatt tart.

Megszabja, mit ehetnek, hogyan öltözködhetnek, mikor fürödhetnek, mikor aludhatnak, és hogyan viselkedjenek szex közben, amit egyébként Kelly fel is vesz, és mutogatja a haverjainak.

Egy 31 éves madam taníthatja be az újonnan érkezőket arra, hogy Kelly mit szeret a hálószobában. Állítólag ő annak a lánynak a gyerekkori barátnője, aki kiskorúként szerepelt R. Kelly hármas szexvideóján. Rajta kívül egy 25 éves asszisztens is a házban él 7 éve, egy 19 éves modell, egy 26 éves atlantai dalszövegíró – ő 19 évesen ismerkedett meg Kellyvel –, és egy 18 éves floridai lány. A források szerint az utolsóként érkezett mentorált az énekes kedvence. Kelly elvileg babáknak hívja a lányokat, akik őt apucinak, daddynek szólítják.

Kérned kell a kaját, engedélyt kell kérned a mosdóhoz, ő az agykontroll mestere, egy bábjátékos.

– mondta egyikük.

Az egyik fogvatartottnak hitt anyja szerint minden 2015-ben kezdődött, mikor R. Kelly koncertjének backstage-ében fűzte meg a családot, hogy segít majd a lányuk karrierjének felfuttatásában. Vége a demóknak és tehetségkutatóknak, segít egy album kiadásában. Mindenkit lenyűgözött Kelly terve, azt gondolták, hogy amíg szemmel tartják a lányukat, nem lehet baj. A szülők utoljára 2016. december 1-jén látták a lányukat, az azóta nyilvánosság elé lépett Joycelyn Savage-t. Azóta két üzenetet váltottak. Savage karácsonykor írta meg a családjának, hogy utálja a karácsonyt, idén ennek így kell lennie, illetve május közepén kívántak Kellyvel közösen boldog anyák napját. Azóta semmi.

A család próbálta a rendőrség segítségét kérni, de mivel lányuk nem eltűnt személy, a hatóságok egyelőre nem tehetnek túl sok mindent, ráadásul Savage azt üzente, hogy köszöni szépen jól van, hagyják békén. A TMZ szintén közzétett a botrány után egy videót, amin Savage beszél arról, hogy nem érti a körülötte lévő felhajtást, hiszen minden oké. Ráadásul nemsokára betölti a 22. életévét, senkinek semmi köze az életéhez.

Nem mosták át agyam vagy ilyesmi, de valahogy elszabadult ez a dolog.

Hozzátette, hogy boldog, biztonságban van, és soha nem kényszerítették, hogy akarata ellenére éljen Kellyvel. Azt elismerte, hogy nagyjából félévente kommunikál a szüleivel, nem jó a kapcsolatuk. Ami viszont furcsa, hogy a 21 éves lány nem akart arra a kérdésre válaszolni, hogy éppen hol tartózkodik, illetve arra sem, hogy szobatársakkal lakik-e, és bármikor szabadon távozhat-e a lakásból.

A Buzzfeed cikke alapján Kelly szigorúan veszi a telefonhasználatot.

A lányoknak le kellett adniuk a saját mobiljukat, ami helyett kapnak egy újat.

Ezen már csak az énekessel kommunikálhatnak, illetve az ő engedélyével kereshetnek másokat. Ezen kívül a ruházkodást is komolyan veszi, a pártfogoltjaira rendszerint melegítőt ad, nehogy túl hivalkodóan hangsúlyozzák ki az alakjukat. Kelly nem akarja, hogy más férfi nézzen a lányokra, ha mégis egy szobában tartózkodnak idegenekkel, a lányoknak arccal a fal felé kell fordulniuk.

A fizikai bántalmazásról viszont az újságíró forrásai eltérően nyilatkoztak. Egyikük azt mondta, hogy Kelly soha nem ütötte meg, inkább csak manipulál.

R. Kelly a legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztál. De Robert maga az ördög

– foglalta össze McGee Kelly személyiségét.

Egy másik lány felidézett egy esetet, mikor az énekes azért pofozta fel egy Subway gyorsétterem előtt, mert szerinte túl kedves volt az eladóval. Olyan történet is elhangzott, mikor Kelly egyik barátnőjéért küldött kocsit, hogy együtt bulizzanak, de a fülébe jutott, hogy a lány nevetett a sofőr egyik viccén, és teljesen kiborult.

R. Kelly kizárólag az ügyvédjén keresztül kommunikált a vádak után, hétfőn kiadott közleményükben az ügyvéd elmondta, hogy mindenkinek joga van a magánéletéhez, és ezt tartsák tiszteletben. Tagadja a vádakat, és pert fontolgat a Savage családdal szemben. Az egyik feltételezett áldozat apja, Timothy Savage kedden tartott sajtótájékoztatót, amin elmondta, hogy Stockholm-szindrómáról van szó, fenntartja korábbi álláspontját, Kelly akarata ellenére tartja fogva lányát.

A szomszédok visszautasítják a Buzzfeed infóit. A TMZ információi szerint a Kelly környékén lakók nem fordították el a fejüket, miközben tudtak a háremről, hanem az egész hazugság. Az énekes georgiai házába csak bulizni járt, a limuzinja okozott egyedül gondot, ugyanis elfoglalta az egész utcát. A chicagói lakásról azonban nem esett szó.

R. Kelly több mint 20 éve ússza meg a bírósági ügyeit

Az összes esetet most fel sem sorolnánk, de Kellynek nem először kell felelnie fiatal lányokkal kapcsolatos kérdésekre. Legelőször a 90-es évek elején keveredett óriási botrányba, amikor kiderült, hogy egy kiskorú előadóval, Aaliyah-val kötött érvénytelen házasságot. R. Kelly 1994. augusztus 31-én vette el az akkor 15 éves énekesnőt, amit egy évvel később a szülők érvényteleníttettek.

A házassági papíron Aaliyah 18 évesként szerepel, azóta is kérdés, hogy ki tudta, valójában mikor született az énekesnő.A párt a közös munka hozta össze, Aaliyah 1994-ben adta ki az Age Ain’t Nothing but a Number című számot, ami arról szól, hogy a kor csak egy szám. Már ebből is lehetett sejteni, hogy több van R. Kelly és Aaliyah között a barátságnál, a nyilvánosság előtt viszont mindent tagadtak, munkakapcsolatról beszéltek. Kelly akkoriban volt a csúcson, mindenki vele akart dolgozni (egyes pletykák szerint Jay-Z féltette tőle Beyoncét, nem engedte, hogy közös számuk legyen, Kelly népszerűbb volt Jay-Z-nél). Vannak, akik szerint Kelly tényleg nem volt tisztában azzal, hogy Aaliyah 1979-ben született, de még így is furcsa, hogy már 1992-ben megemlítette későbbi barátnőjét egy számában. Aaliyah ekkor 13 éves volt. A She’s Got That Vibe-ban énekel egy kicsi, cuki Aaliyah-ról. A kapcsolat nem sokkal később zátonyra futott, és egyik fél sem volt hajlandó beszélni a másikról. Hogy ma hogy alakulna a kettejük viszonya, már sosem tudjuk meg, Aaliyah nagyon fiatalon, 22 évesen vesztette életét egy repülőgép-szerencsétlenségben.

Kelly azóta többször kereste fiatal lányok társaságát. 2008-ban például tizennégy rendbeli gyerekpornográfia vádjával állt bíróság elé. Állítólag egy 14 éves tinédzserrel és egy másik lánnyal feküdt le többször, és a szexuális együttlétről felvétel is készült. Kelly a tanúk elmondása alapján mindenhova magával cipeli a szexvideó-gyűjteményét. Konkrétan mindenhova, a stúdiótól kezdve az edzőtermen át a forgatásokig, és az egyik túra alatt vesztette el a bizonyítékot. Végül nem lett semmi az ügyből, Kelly képviselete valószínűleg mindenkivel megegyezett. A hármas-szex egyik résztvevője korábban azt nyilatkozta, hogy Kelly 250 ezer dollárt (66 és félmillió forintot) ajánlott fel a nála lévő videóért cserébe, de csak 20 ezer dollárt (5,3 millió forintot) kapott.

Címlapfotó: Michael Tran/FilmMagic