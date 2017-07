Kiderült, mi kell ahhoz, hogy Melania Trump őszintén mosolyogjon

Megjelentek az első fotók Melania Trump párizsi látogatásáról, és azonnal meglepetéssel is szolgáltak. A mérsékelten őszintének tűnő mosolyok koronázatlan királynőjéről ugyanis nagyon szokatlan képek készültek:

szélesen mosolyog, mármint tényleg, a szeme is.

Melania Trump férjét kísérte Franciaországba, az amerikai elnök a héten másodszor utazott Európába, az elnöki pár koradélután érkezett a fővárosba. Donald Trumpot a tervek szerint az Egyesült Államok franciaországi nagykövete fogadja, majd találkozik az ország elnökével, Emmanuel Macronnal.

És most először is idézzük fel, milyen volt a Fehér Házba alig egy hónapja beköltözött first lady mosolya férje beiktatásán, majd azt is, milyen környezetbe kellett mennie ahhoz, hogy elhiggyük, a szívébe tényleg szeretet költözött.



A megoldás nem túl meglepő: Melania Trump a párizsi Necker kórházba látogatott, ahol beteg gyerekekkel töltött egy kis időt.