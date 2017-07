Orosz Barbarának le kell adnia a szabadságvágyából

Orosz Barbara úgy érzi, mostanra találta meg azt a boldogságot, amire mindig vágyott. Barátja egy neves üzletember, akivel állítólag a legnagyobb harmóniában élnek, még a lakásaikat is egyszerre újítják fel.

“Mindketten teljesen belevetettük magunkat a lakásfelújításba, ami azért is szuper, mert kikérjük egymás véleményét. Nem élünk együtt, de folyton együtt vagyunk. Nekem egyelőre tökéletes ez a kétlaki életmód, de el tudom azt is képzelni, hogy majd szorosabbra fűzzük a szálakat. Alapvetően nagy szabadságvággyal élek, nagyon önálló voltam mindig is, most tanulom azt, hogy hogyan kell a páromat is intenzívebben beavatni az életembe, szerencsére elég jól haladok ebben”