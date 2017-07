Talán a Viasaton tér vissza Liptai Claudia

Ősszel érkezik Magyarországra a világ számos pontján nagy sikert arató, The Great British Bake Off című műsor ha­zai verziója. A Viasaton adásba kerülő valóságshowban amatőr cukrászok mérkőznek egymással több héten keresztül.

A The Great British Bake Off zsűrit és műsorvezetőt is igényel, és a Bors szerint nagy eséllyel Liptai Claudia is szerepet kap benne.

A műsorvezető májusban jelentette be, hogy nem hosszabbít szerződést a TV2-vel, ráadásul tavaly óta hivatalosan is cukrász, így tényleg esélyes lehet a dolog.