Meztelen fotók, megcsalás, megszégyenítés: így néz ki egy igazi Kardashian-szakítás

Amíg a világ egyik fele éppen álomra hajtotta a fejét, Amerikában történt egy szakítás, ami erősen túlmutat egy kiadós veszekedésen. Bár Rob Kardashiannak, Kim Kardashian testvérének se veled, se nélküled kapcsolata volt gyereke anyjával, Blac Chynával, tegnap eléggé felpincselte magát, és igyekezett megmutatni közel 10 millió Instagram-követőjének, mennyire rossz ember is ő. Nézzük az egész történetet!

Az egész a meztelen fotók posztolásával kezdődött, amiket aztán plasztikai műtétekről készült, illetve megcsalós videók és nagyon-nagyon sok üzenetváltásról készült képernyőmentés követett.

Így alakultak a posztok (amikből csak kettőt közlünk, de az összeset itt megnézheti lementve):

1. poszt

Rob Kardashian posztolt egy videót Blac Chyna-ról, amin egy idegen férfit puszilgat.

2. poszt

Ezután megmutatta azokat az üzeneteket, amiket egy Rarri True nevű férfitól kapott. Ezekből kiderül, azt állítja, ő látható az előző felvételen.

3. poszt

Kardashian azt állította, Chyna ezzel a férfival csalta meg őt.

Nem hiszem el, hogy Chyna lefeküdt velem, aztán ezzel a True-val és még egy harmadik sráccal is. Úgy, hogy a közös lányunk és az ő fia is az egyébként általam fizetett házban van, az ágyamban

– írta Rob, majd hozzátette, most azon aggódik, hogy elkapott valami nemi betegséget Chyna-tól, akivel óvszer nélkül szexeltek – emiatt a napokban el is megy tesztre.

True igyekezett megnyugtatni őt:

Persze, hogy használtam óvszert, szerinted gumi nélkül raktam be neki?

4. poszt

Kardashian szerint Chynának alkohol- és drogproblémái vannak.

5. poszt

Kardashian azt állítja, Rarri True megfenyegette, hogy nyilvánosságra hozza kapcsolatát Chynával, ha ő nem dolgozik vele.

6. poszt

Kardashian szerint ő fizette Chyna szülés utáni plasztikai műtétjét, ami egyébként 100 ezer dollárba, közel 30 millió forintba került.

7. poszt

És vett neki egy 250 ezer dollár, azaz 67 millió forintos ékszert is.

8. poszt

Szerinte itt az idő, hogy Chyna végre segítséget kapjon.

9. poszt

Kardashian elárulja, hogy a legutóbbi, disneylandes utazásuk igazából teljesen kamu volt, csak az imidzsükért csinálták.

10. poszt

Egy fotót mutatott, amin Chyna lábai láthatóak, majd aláírta, hogy igazából Chyna retusálja a lábait a szépítő filterrel.

Ez ugyanaz a ribanc, aki néhány órával ezelőtt teljesen kiütve és részegen videóchatelt velem és a kedvemért vetkőzött.

11. poszt

Kiderül, Blac Chyna csak négy hétig szoptatott, mert alkoholt akart inni végre.

12. poszt

Te jó ég, milliókat költöttem erre a csajra kevesebb mint egy év alatt

– írta Kardashian.

A posztoknak még közel sincs vége: a zoknitervezéssel foglalkozó Rob Kardashian elmondja, ő soha nem csalta meg Chynát és mindig is hűséges maradt hozzá annak ellenére, hogy tudta, ez fordítva nem igaz.

13. poszt

Miután több Instagram-felhasználó jelezte neki, Rob Kardashian számára is kiderült, hogy nem Rarri True látható a csókolózós videón, hanem egy harmadik személy.

14. poszt

Kiderül, hogy a videón látható férfi zenész, és Mechie-nek hívják. Kardashian továbbra is meg van győződve arról, hogy Chyna True-val is megcsalta.

Íme néhány blokk arról, hogy miket is fogyaszt Chyna. Itt például 100 üveg Moët Rosé-t rendeltetett velem (ennek a pezsgőnek darabja 15-20 ezer forint között mozog – a szerk.). Soha nem fogod látni Dreamet (így hívják közös kislányukat – a szerk.), amíg le nem állsz az alkohollal és a droggal!

– írta Kardashian, majd hozzátette:

soha nem volt vele ennyire tiszteletlen valaki annak ellenére, hogy fizeti helyette a 4 milliós bérleti díjat, vett neki egy Ferrarit és egy Lamborghinit, illetve 400 ezer dollár, azaz több mint 100 millió forint értékű ékszert.

Ezután kiderült többek között az is, hogy T.I. és a most már exfelesége, Tiny egyszer fizettek Chynának azért, hogy hármasozzon velük.

Miután az Instagram törölte a profilját, Twitteren folytatta a megbolydulást.

Kárászéletű kapcsolat

Lányuk, Dream (magyarul álmot jelent – a szerk.) tavaly november 10-én született, nem sokkal utána pedig szakítottak is. A tényt Rob Kardashian jelentette be december 17-én Snapcheten úgy, hogy videókat posztolt az üres házról, miután Chyna elhagyta őt lányukkal. Kicsivel korábban Chyna Instagram-fiókját valaki feltörte, az illető pedig azt állította, bizonyítéka van arra, hogy Chyna több sráccal is arról beszélgetett miközben Robbal volt, hogy otthagyja őt, és magával viszi a gyereket is.

A hekker üzenetváltásokat is posztolt, amikben Chyna arról ír barátnőjének, Treasure-nek, hogy Rob lusta, kövér, szerinte meleg, állandóan szőrös az arca, mindig ugyanaz a ruha van rajta, illetve azt is, hogy a szart is kiveri belőle – ahogy tette Tygával.

A páros ezután kis időre újra összejött, hogy az ünnepeket együtt töltsék, de csak ennyi.

A mostani ámokfutás másnapján a TMZ azt írja, a Kardashian-család kivan attól, amit Rob művel és nemcsak azért, mert a családnév mögött lévő márkát féltik, hanem a héthónapos Dreamet is. Chyna sem tétlenkedik: úgy döntött, jogi lépéseket tesz, amiért Rob Kardashian több meztelen fotót is kiposztolt róla. A 2013-ban bevezetett, bosszúpornót szankcionáló törvény miatt

a férfi akár hat hónapot is börtönben tölthet.

Tanulság egyelőre nincs, talán csak annyi, hogy bármilyen gazdagok vagyunk, mindig foglaljuk le magunkat valami értelmes dologgal.