Káoszt okozott Izraelben Britney Spears – videó

Britney Spears megérkezett Izraelbe, hogy megtartsa ma estére meghirdetett koncertjét. Ez az a koncert, ami miatt elhalasztotta a július 3-ára kiírt elnökválasztását az izraeli munkáspárt. Komolyan.

Ez a popsztár első látogatása a közel-keleti országban, ami elég nagy izgalmat keltett. Spears már a reptéren káoszt okozott: valóságos tömegjelenetről számoltak be a helyi hírügynökségek. Állítólag senki sem volt felkészülve ennyi rajongóra, a biztonsági őrök alig tudták kimenekíteni a megszeppent énekesnőt. Ennél nagyobb volt a zűrzavar Jeruzsálemben, ahol Britney Spears szent helyein tett látogatást. Hiába világsztár, a Siratófalhoz ő is csak gyalog sétálhatott oda, s útközben rajongók százai vették körbe. Nem kis kihívást jelentett átvágni a rajongókból és tolakodó fotósokból álló tömegen, ahogy az a felvételen is látszik:

Britney Spears’ arrival in Jerusalem has created chaos forcing her to cancel her meeting with the prime minister pic.twitter.com/m6mEg5Qm1p

— ㅤㅤㅤㅤ (@TheGloryBritney) 2017. július 2.