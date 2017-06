Aleska legnagyobb hobbija évek óta a légtánc, ami nem csak szép, de nagyon nehéz sport is. Az egykori felnőttfilmes éppen egy új trükköt gyakorol be, ami keményen meglátszik a hasán és a kezein is, hiszen tele van sérülésekkel.

Aleska nemrég mondta el, hogy két hét után összejött új pasijával, aki biztosan nagyra értékeli az akaraterőt és a kitartást.

#csakmertnemabalatononvagyok :)))) #még 😂😂😂✌🏻#aerialist Sáfrány Emese aka Aleska💎 (@aleska_safrany_emese) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 27., 06:47 PDT

Hát volt már ennél kellemesebb érzés …. #welcome #újtrükk #akarikán 🙈 Sáfrány Emese aka Aleska💎 (@aleska_safrany_emese) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 26., 13:54 PDT