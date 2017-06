Hajdú Péter Horvátországban piheni ki az elmúlt hónapok fáradalmait, de nyaralás közben sem unatkozik. Most éppen letegye a tengeri hajóvizsgát, amiről természetesen a Instagram-oldalán egyből be is számolt. Sőt, friss hajóskapitányként is szelfizett egyet.

Tengeri hajóvizsga✔️👏🏻🍾😊 #levizsgaztam 😎 Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 15., 08:04 PDT

#relax #horvatorszag #boldogsag #captain #😎🍾 Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 15., 09:16 PDT