Adele is ott volt a lángokba borult londoni toronyháznál

Már legalább 12 halálos áldoztata van annak a tűzvésznek, ami szerda hajnalban ütött ki egy londoni toronyházban.

A People most arról ír, a 120 lakásos Grenfell Towernál feltűnt Adele is, aki azt tudakolta, kinek miben segíthetne, és megölelte a kétségbeesett embereket. A képek tanúsága szerint a 29 éves énekesnőt, aki férjével érkezett a tragédia helyszínére, nagyon megrázták a történtek.

Mint írtuk, többen meghaltak Londonban szerdán, amikor éjszaka lángba borult egy 120 lakásos toronyház. Eddig 12 halálos áldozata van a tűzvésznek, sokakat súlyos sérülésekkel kezelnek londoni kórházakban. Volt olyan lakó, aki a kilencedik emeletről dobta ki a gyerekét, hogy így esélye legyen a túlélésre – a gyereket egy lent álló férfi elkapta, így megmenekült.

Adele is at currently at Grenfell Tower asking if anyone needs help that was affected by the fire ❤️

— Adele Union (@AdeleUnion) June 15, 2017