Hogyan nevelj boldog, magabiztos gyermeket? Tanítsd meg mosolyogni! (X)

Ma már egyre több szakkönyv, újságcikk és még több on-line tartalom segíti a szülőket a gyereknevelésben. A sok információ között elveszve sokan keresik a választ a legfontosabb kérdésre: hogyan neveljünk boldog gyermeket. S bár ez valóban nem egyszerű feladat, ha megfogadunk egy egyszerű tanácsot, máris rengeteget tettünk azért, hogy gyermekünk boldogabb felnőtté váljon. Tanítsuk meg mosolyogni!

Miért fontos ennyire a mosoly?

„Aki mosolyog, arra visszamosolyog a világ”. Mivel a mosoly a világra való nyitottság, a kedvesség és elfogadás kifejezése társas érintkezéseink során, egy őszinte mosollyal jelentősen növeljük annak esélyét, hogy mások is pozitívan ítéljenek meg minket, és pozitív visszajelzést adjanak számunkra. Másrészt, aki mosolyog, jobban is érzi magát. Lassan 30 éve publikálták az első olyan kísérleti eredményeket (Fritz Strack, Leonard L. Martin és Sabine Stepper,), amely bebizonyította, hogy nem csak az élmény befolyásolja a reakcióinkat, hanem az arckifejezésünk is befolyásolja az átélt élmény minőségét. Tehát a sok mosoly visszahat a kedélyállapotunkra. Mosolyogva intenzívebben éljük át a pozitív élményeinket, míg negatív helyzetekben a mosoly segít távolságot tartani, kevésbé uralkodnak el rajtunk a rossz érzések.

Mit tehetünk azért, hogy gyermekünk gyakrabban és magabiztosan mosolyogjon?

Tanítsuk meg észrevenni az apró örömöket a mindennapokban! A kisgyermekek ezt még ösztönösen tudják. Őszintén megörülnek egy katicabogárnak, az eső pedig ugrálásra csábító tócsákat jelent számukra. A legfőbb dolgunk itt csupán annyi, hogy ne rontsuk el az örömüket, sőt, velük élvezzük a pillanatot. Azaz nevessünk velük őszintén, még akkor is, amikor sietni kellene, vagy épp sáros lesz tócsától a nadrágjuk. Ezt akkor fogjuk tudni őszintén megtenni, ha előre megszabjuk a határokat ugyan, de engedünk a pillanat varázsának. Például előre szólunk, hogy a 4. ugrás után folytatnunk kell az utunkat.

A kiskamaszoknál már érdemes tudatosan is segítenünk abban, hogy észrevegyék a dolgok jó oldalát is, hogy megtanulják, semmi nem egyértelműen fekete vagy fehér. Jó, ha tudunk velük beszélgetni arról, hogy például a legutálatosabb osztálytársuknak is van jó tulajdonsága, és hogy talán a legszigorúbb tanár sem feleslegesen követel olyan sokat. De ezeknél a beszélgetéseknél is fontosabb, hogy mi magunk milyen példát mutatunk. Lássák, hogy mi is rámosolygunk a mindig morcos szomszéd nénire, és ha zuhog az eső, akkor tudunk annak örülünk, hogy felvehetjük az új divatos gumicsizmánkat.

Fontos, hogy megtanítsuk azt is, mi kell egy igazán magabiztos mosolyhoz. Nem is hinnénk, milyen gyakran tartja vissza a kamaszokat a mosolygástól, hogy nem elégedettek a külsejükkel, szégyellik, hogy ferdék vagy sárgásak a fogaik, szoronganak, hogy nem elég kellemes a leheletük. És legyünk őszinték, a fogak, a mosoly látványa és a lehelet valóban fontos részei már az első benyomásnak is. Éppen ezért, ha magabiztosan mosolygó kamaszként szeretnénk látni gyermekeinket, nagyon fontos, hogy helyes szájhigiénés szokásokat alakítsunk ki náluk, már egészen kicsi kortól.

Az első és legfontosabb feladat a naponta minimum kétszeri fogmosás „bevésése” a napi rutinba. Ezt már első fogacskák kibújása után azonnal elkezdhetjük. Óvodáskorban tudatosan tanítanunk kell a helyes fogmosási technikát; hogy milyen hosszan, milyen erősen, milyen mozdulatokkal mossuk a fogunkat. A legtöbb iskolás elhagyja az ebéd utáni fogmosást, illetve a főétkezések között is nassol. Fogaik megóvása érdekében azonban nagyon fontos lenne a száj egészséges PH értékének egyensúlyban tartása, amit a cukros nassolnivalók fogyasztása felborít. Ilyenkor hatékony eszköz a cukormentes rágógumi az étkezések között, mert a fokozott nyáltermelés miatt javítja a pH értéket, és tisztítja is a fogakat. A helyes szájhigiénés szokások kialakítása kapcsán ismét ki kell emelni a szülői példamutatás fontosságát. A fogmosás rutinja és helyes módja akkor épül be legkönnyebben a kisgyerek szokásrepertoárjába, ha anyával, apával rendszeresen együtt mos fogat. Ha látja, ők hogyan csinálják, és látja a szüleit is gyakran és magabiztosan mosolyogni!

