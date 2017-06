Mi a szitu, London? Kérdezte a Black Eyed Peas a manchesteri jótékonysági koncert közönségétől :(

Írtuk, hogy tényleg irtó jól alakul az a jótékonysági koncert, amit Ariana Grande rakott össze elképesztően gyorsan azután, hogy manchesteri koncertje után robbantottak. Az énekesnőt és meghívott előadóit a szombat esti londoni támadás sem riasztotta el, remek hangulatú koncert zajlik éppen a városban.

A szombat este a walesi Cardiffban, a BL-döntőn játszó Black Eyed Peas viszont picit összezavarodhatott, hiszen London lakóit (akik szombat éjjel szenvedtek újabb támadást) köszöntették a színpadon. Produkciójuk után azért próbáltak javítani, Londonnak, Manchesternek, és egész Nagy-Britanniának köszöntek. Addigra persze már mindenki azt kérdezte Twitteren, vajon a zenekar tudja-e, hol jár éppen.

Why do black eyed peas keep saying London

the black eyed peas travelled 200 miles from cardiff to manchester and seem to think both are london

— ryan🌹 (@ryxnf) June 4, 2017