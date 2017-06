Ördög Nóra beállt az ázsia ladyboy-ok közé

A műsorvezető közösségi oldalain számolt be arról, hogy két műsora is a végéhez ért. A Vigyázat gyerekkel vagyok mellett ugyanis az Ázsia Expressz is befejeződött, ami miatt Ördög Nóra heteket töltött Magyarországtól távol. Szerencséjéra azonban férje és gyerekei is vele tarthattak a kalandos utazásra.

A tévés számos fotón dokumentálta az élményekben gazdag utazást, de gyermekei apja, Nánási Pál is folyamatos munkában volt. Akadt is látnivaló, amit megörkíthetett, legutóbb például azt, amikor felesége együtt pózolt az ázsia ladyboy-okkal. A fotót mindössze annyival kommentált:

Az én feleségem nő.

Aminek minden bizonnyal eléggé örül.