Nem hiszik el a kommentelők, hogy Radics Gigi ilyen cuccban tud edzeni – Fotó!

Az X-Faktor mentorságára is készülő énekesnő az edzőteremből jelentkezett be közösségi oldalán, ahonnan szép napot kívánt rajongóinak. A kommentelők azonban nem reagáltak túl kedvesen. Többen is megkérdőjelezták azt, hogy Radics Gigi valóban megdolgoztatja magát a súlyzók között, a 20 éves celeb ugyanis inkább nézett ki úgy, mintha egy magazin fotózására készülne, mintsem egy izzasztó edzésre.

“Hát ez nem éppen edzéshez való ruha… Sztem csak a fotó kedvéért csinálta. Nem bántásból, én szeretem a Gigit, de sztem ez most kamu. Csak a kép kedvéért keszült. Kérek videót ahogy edz!” – írta az egyik rajongó.

Az énekesnő azonban kijelentette, hogy minden edzéshez fűzőt visel, mivel nagyon hasznos és hatékony segítség a mozgás mellett. És egyébként is, egy nagyon kemény edzésen van túl.

Arra viszont már nem reagált, amikor azt kritizálták, hogy miért sminkben és belőtt hajjal kondizik. Mondjuk mi a hatalmas fülbevaló és a többi ékszer funkcióját sem találjuk…