Na, melyik celebanyukának ilyen kockás a hasa?

Még csak másél éves a kisfia, de Pirner Alma jobb formában van, mint szülés előtt. Igaz, meg is tesz érte mindent. A rúdtáncos már korábban is úgy nyilatkozott, hogy rengeteget edz és koplal azért, hogy elégedett legyen a tükörképével, most pedig azt is elárulta, hogy melyek a legjobb módszerek ahhoz, hogy hozzá hasonló brutális hasizmunk legyen.

Van pár kiváló törzs és hasizom erősítő gyakorlat, ami nagy kedvencem. Plank, lebegőülés és russian twist. Hihetetlen hatásuk van, és persze 70%-ban a kaja a siker titka

– írta a celebanyuka.

Finally I got it!😁🙋✌🏻🍑#transparentfitball #hometraining #sunandfun Alma Pirner (@almapirner) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 4., 05:59 PDT