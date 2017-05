Pataky Attila: Egyre jobban érzékelem, hogy kik az alakváltók

Pataky Attila feleségét is elvitték az ufók

Az Edda frontembere három hetet töltött kint Kanadában, ahol több helyszínen is csinált bulit. Pataky Attila a Fem3 Caféban mesélt a közönségtalálkozókon és koncerteken szerzett élményeiről, a műsorvezető, Csonka András kérdésére pedig azt is elárulta, hogy a tengerentúlon is volt szerencséje földönkívüliekhez.

Érdekes, hogy egyre jobban érzékelem azt, hogy kik az alakváltók Más az energiájuk, egyébként ültek is bent a közönségtalálkozón

– mondta Pataky, aki ezután felvetette, hogy Csonka is alakváltó. Szerinte ugyanis mindig gyanús, ha valaki sokáig ugyanúgy néz ki és semmit sem változik az idő előrehaladtával.