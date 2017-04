Liptai Claudia párja elmondta, miért tartotta fontosnak a lánykérést

Ahogy azt már korábban a Best magazin nyomán megírtuk, Pataki Ádám egy családi vakáción, közös gyermekükkel a karjában kérte meg szerelme, Liptai Claudia kezét, aki később az eljegyzési gyűrűt is megmutatta Facebook-oldalán, ahol azt is leírta, mennyire boldogan mondott igent a lánykérésre.

A Borsnak pedig a vőlegény is beszélt a nagy pillanatról:

Nagyon boldogok vagyunk. Készültem a lánykérésre, nagyon izgultam, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy tervezem, és szerencsére minden össze is jött. Elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy Claudia igent mondott”

– mondta el a cukrászmester, aki ugyan az esküvő időpontján még nem gondolkozott, de elárulta, az eljegyzés azért volt számára fontos, hogy Claudia érezze, mindennél jobban vágyik arra, hogy örökre az éle­te része legyen.