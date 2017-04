Korábban már beszűmoltunk róla, hogy a kétgyerekes, 35 éves énekesnő újra párra lelt, méghozzá egy sármos perzsa modellel, Sam Asghari személyében, aki egy korábbi klipjében is szerepelt.

Britney Spears egyébként személyi edzőként is tevékenykedő izmos pasijával közösen jelentkezett be az Instagramra, és mutatta meg látványos bikinijében nemcsak tökéletes alakját, hanem a köztül lévő tökéletes harmóniát is.

