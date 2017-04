Józan Lászlót édesanyja jelenlétében zaklatták

A Barátok közt Tóbiása pár napja a Reggeliben mesélt arról, hogy egy túlhevült rajongót kellett nemrégiben lecsillapítania, aki nyilvánosan, és egész konkrétan szexuálisan zaklatta a színészt. Józan László most a Borsnak azt is elárulta, ráadásul egy színházi előadásra Kárpátaljáról érkezett édesanyja és keresztanyja is jelen volt a kínos incidensnél.

“Több rajongó is várt engem és a színésztársaimat. Ez a hölgy először azt mondta, haza akar kísérni, természetesen közöltem vele, hogy arról szó sem lehet. Már azt sem értettem, hogyan képzeli, de ami ezután következett, azt meg végképp nem. A 35-40 év körüli hölgy ugyanis kérdezés nélkül rámarkolt elöl a nadrágomra. Az első érintést nem tudtam kivédeni, de aztán még többször is megpróbálta, akkor már ellenálltam. Fogalmam sincs, mi járt a fejében, talán az, hogy neki ez jár? Amikor kérdőre vontam, nem adott értelmezhető választ, viszont aztán több utcán keresztül követett minket. Hazáig végül nem jött el, annak nagyon nem örültem volna.

Kárpátalján, a mi háromezer-ötszáz fős településünkön még annyira sem megszokott az ilyesmi, mint itt. Anyukám kétségbeesett, de hamar megnyugtattam, hogy nem ez az általános, a rajongók 99 százaléka kedves, a születésnapomra és a premierek után is szoktam kapni kisebb ajándékokat, gratulációkat tőlük” – mondta el a lapnak Józan László.