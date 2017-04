Erdélyi Mónika nem esik kétségbe, amiért a TV2 nem bíz rá nagy feladatot

A műsorvezetőt már évekkel ezelőtt elcsábította a TV2. Eleinte feltűnt az Édes Életben is, később aztán a Fem3 Café műsorvezetője lett, de a műsor megújulása után már nem számítottak a munkájára. Erdélyi Mónika mostanában nem sokat van képernyőn, inkább csak vendégként szerepel a csatorna produkcióiban, ennek ellenére nem aggódik. Vannak ugyanis más tervei, a tévézésen kívül is.

Minden televíziós életé­ben vannak olyan időszakok, amikor nem tévézik. Szeretek tévézni, de nem kötelező nekem ezt örökké csinálni. Egyébként örülök minden felkérésnek, de ha nem lesznek, akkor sem esek kétségbe. Vannak ötleteim, de azokról egyelőre nem beszélek. Mollival, a kislányommal van egy Youtube-csatornánk is, ahová az életünkből töltünk fel részleteket, de hogy ennek mi lesz a célja, még az is titok. Egyelőre csak jó móka nekünk

– mondta a Borsnak a műsorvezető.

A TV2 sajtóosztálya is nyilatkozott Erdélyi jövőjéről, amiből kiderült, hogy számolnak ugyan vele, de igazán nagy feladatot továbbra sem szánnak neki.

Erdélyi Mónika ezekben a hetekben is rendszeresen látható a TV2-n, hiszen évek óta ő az Egészség Klinika című, hetente jelentkező magazin műsorvezetője. Emellett pedig éppen ezen a héten tűnt fel a TV2 egyik legnépszerűbb műsorában, a Vigyázat, gyerekkel vagyok! címűben a kislányával. Sőt Kasza Tibor hamarosan induló műsorában, a Pénzt, vagy éveket! című vetélkedőben is játszik majd. A jövőben is számítunk rá a műsorainkban.