A Nagy Duett: Hódi Pamela sírva búcsúzott a versenytől

Túl vagyunk a show negyedik adásán is. A versenyző párosok száma kilencről nyolcra csökkent, ezúttal pedig Hódi Pamelának és Jollynak kellett búcsúznia a mezőnytől.

Tilla szerint a verseny legszórakoztatóbb párosa esett ki, hiszen ezen kívül valóban nem nyújtottak nagy élményt hangilag. Pamela legalábbis biztosan nem, de ezt ő már A Nagy Duett indulása előtt is elmondta. Mindezzel együtt sikerült négy adást is megélniük, most is azon véreztek el, hogy Berki menyasszonyától nagyon távol állt az a stílus, amit színpadra kellett vinniük a héten.



A zsűri és a nézők egyaránt leszavazták a nem túl meggyőző Enrique Iglesias dalt. Az utolsó két helyen Zimány Lindáékkal álltak, ám Pamelánál már az eredményhirdetés előtt eltört a mécses, érezte, hogy baj lesz.