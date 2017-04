Új Mokkás műsorvezetőt jelentettek be a TV2-nél

Mádai Vivien vasárnap este még A Nagy Duettben csillogtatja meg énekesi tudását Csipa oldalán, ám hétfő reggel már ő köszönti a Mokka nézőit kicsivel fél hét előtt Istenes László oldalán.

A fiatal műsorvezető örül az új feladatnak, állítása szerint hozzászokott a kevés alváshoz is, hiszen kisfia, Zénó nem hagyja, hogy kipihenje magát.

“Nagyon kemény feladat lesz, főleg így, a duettes időszakban. Vasárnap éjfélkor érek haza, alszom 4 órát, és jövök is vissza. Még azon is gondolkoztam, hogy bent alszom a TV2-ben, mert szerintem ezt a pár óra alvást ott is meg tudnánk oldani. Zénó nem jó alvó, én ­3,5-4 órával elvagyok. A korán kelés az, amitől a legkevésbé félek”