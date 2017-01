Návai Anikó vitte be Vastag Csabát a Golden Globe-ra

A tükörjég miatt az autójából jelentkezett be a kedd reggeli Mokkába vendégnek hívott Vastag Csaba, aztán a beszélgetés közben megérkezett, és besétált a stúdióba. De nem ez volt a riport igazán érdekes része, hanem amikor amerikai útjáról mesélt az énekes. Ahogy azt megírtuk, Vastag Csaba idén is részt vett a Golden Globe díjátadón, most kiderült, hogyan jutott be: egy nagyon kedves barátja, Návai Anikó szerzett neki jegyet, tavaly is neki köszönhetően vehetett részt az egyik legfontosabb díjátadón. (Návai Anikó az egyetlen magyar tagja a díjakról döntő külföldi újságírók szervezetének.)

Kiderült az is, hogy még egy nagyon kedves barátja van az Egyesült Államokban, a Magyarország halszagú (eredetileg Magyarország, halld szavunk) néven elhíresült dal szerzője, Desmond Child, akivel közösen írtak néhány számot is.