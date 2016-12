Várkonyi Andreáék kislánya nem kapja meg az ajándékot, amire vágyik

Az egykori híradós nagyon jól érzi magát új műsorában a Micsoda Nők!-ben, amiben teljesen új oldalát ismerhetik meg a nézők. Várkonyi Andreának nagyon fekszik az igazi “csajos” pletykálkodás, így nemrég például azt is megtudtuk tőle, hogy a férfi barátainak mind bejön, ergo, ha valamelyik pasi mégsem érez így, az bizonyára meleg.

A beszélgetős műsor karácsonyra különkiadással készült, amelyen nem csak Várkonyi szokásos vendégei, de azok gyerekei is részt vettek, ahogyan Bochkor Gábor és Andi közös lánya, Nóri is. A kislány pedig elmondta, hogy nagyon szeretne karácsonyra egy kaméleont, amire Szandi is bőszen bólogatott.

Várkonyi azonban már korábban elárulta, hogy nem volt odáig az ötletért. Nóri először tengerimalacot szeretett volna, aztán jött a gyík, de úgy néz ki, egyikset sem fogja megkapni. Reméljük, azért nem lesz nagyon csalódott a fa alatt.