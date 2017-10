Felfüggesztette Pakisztán tagságát a FIFA

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) felfüggesztette Pakisztán tagságát, mert a helyi szövetség egy harmadik fél, a bíróság által kijelölt adminisztrátor irányítása alatt áll. A FIFA közleményébe szerint az országban kialakult helyzet ellenkezik szabályzatával, mert így a pakisztáni szövetség (PFF) nem tud önállóan kezelni ügyeit.

FIFA has decided to suspend the Pakistan Football Federation (PFF) with immediate

effect https://t.co/IjlxBUsSjv

— FIFA Media (@fifamedia) 2017. október 11.