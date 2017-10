Az utolsó szabadedzésen is Hamilton volt az úr

Az Amerikai Nagydíj harmadik szabadedzésén Lewis Hamilton 1 perc 34,478 másodperces idővel végzett az élen, amely új pályacsúcs. Annak ellenére, hogy még soha nem teljesítettek ilyen gyors időt Austinban, Sebastian Vettel mindössze 92 ezredmásodperccel maradt el riválisától. A képzeletbeli dobogó legalsó fokára a Mercedes másik pilótája, Valtteri Bottas állhatott volna föl, mögötte pedig a Ferrari pilótája, Kimi Räikkönen végzett.

A két Mercedes, illetve a két Ferrari mögött a Red Bullos, Max Verstappen zárt, ám azt érdemes megjegyezni, hogy a holland versenyző 15 rajthelyes büntetést kap majd az időmérő után a motorkomponensek cseréje miatt. Carlos Sainz a nyolcadik helyen zárt, egyelőre úgy fest jól érzi magát a Renault autójában és Felipe Massa hatodik helye is biztató.

Danyiil Kvyatnak mindössze 6 kör jutott az edzésen, mivel műszaki problémák jelentkeztek az autóján, de Romain Gorsjean is csak kilenc kört tett meg, mivel a Haas versenyzője a sóderágyba csúszott.

Az időmérő magyar idő szerint szombaton késő este, 23:00-kor kezdődik majd.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP3): Hamilton still on top at @COTA #USGP 🇺🇸 #FP3 pic.twitter.com/xWWmpgjS5M

— Formula 1 (@F1) 2017. október 21.