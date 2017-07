Forma-1: Hamilton volt a leggyorsabb az esős edzésen

Az első két edzést Valtteri Bottas, a szombati, utolsó gyakorlást pedig csapattársa, Lewis Hamilton nyerte, így okkal bizakodhat a Mercedes a vasárnapi Brit Nagydíj előtt.

Mintegy 45 percig hol eleredt az eső, hol elállt, majd az utolsó negyed órára ömleni kezdett, ez nagyban befolyásolta az edzést – bár az esőbe is ki-kimerészkedett egy-egy autó intermediete gumikon.

Sebastian Vettel remek edzésen van túl, mindössze 32 ezredmásodperccel maradt le riválisa mögött és Kimi Raikönnen is még 1:29 alatti időt autózva lett negyedik.

Nico Hülkenberg parádés eredményt ért el a Reanult-val, 1:29:480-as idejével megelőzte Daniel Ricciardót is, de Romain Grosjean is remek formában van, aki legutóbb Ausztriában a hatodik helyen végzett, a szombati edzésen pedig a hetedik legjobb időt autózta.

Az időmérők szombaton kettő órakor kezdődnek.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP3): 👀 Tight between the top three #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/HrEHQuiHQn

— Formula 1 (@F1) 2017. július 15.