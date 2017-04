Bahreini Nagydíj: Ferrari-győzelem és lépéselőny

A Bahreini Nagydíjon a 12., 13. körben történő balesetek után nem sok minden történt, hacsak annyi nem, hogy Hamilton a 41. körben kiállt és miközben a hajrára felvette a lágy gumikat, letöltötte az öt másodperces büntetését, amit azért kapott, mert amikor a 13. körben Stroll a bokszból kihajtó Sainzcal ütközött össze és beküldték a Safety Cart, az angol világbajnok nemes egyszerűséggel a bokszutcába menet szándékosan feltartotta Ricciardót.

Hamilton a lágy gumikon felgyorsult, a 44. körben 1:32.962-vel új leggyorsabb kört futott és bár messze látótávolságon kívül követte a vezető Vettelt – 16 másodperc – és a második Bottast, azért a 47. percben utolérte csapattársát, aki elég előzékenyen engedte át a második helyet.

Tíz kör volt ekkor még hátra és 13,2 másodperc előnye maradt Vettelnek, akinél körönként cirka egy másodperccel volt gyorsabb Hamilton, így látszott némi esély arra, hogy 1-2 körrel a vége előtt utolérje a németet és némi izgalmat csempésszen a hajrába.

Nem sikerült. Így három futam után az elmúlt években erősen bukdácsoló Ferrari és Vettel 2:1-re vezet a Mercedes, illetve Hamilton ellen.

