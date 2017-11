Itt van az Évszázad Csapata az UEFA szerint

Hat olyan játékos kapott helyet az álomcsapatban, aki megfordult a Barcelonában és csak három olyan, aki a Real Madridban, derült ki az UEFA által kiadott névsorból.

Nyilván Évszázad Csapatát egy adott évszázad 18. évében nagyon nehéz hirdetni, ezért jobb felfogni ezt a kis listát, mint egy irányadót, hogy jelenleg hol is állunk.

A Barca és Real-uralom mellett csak egy-egy liverpooli és müncheni játékos, név szerint Steven Gerrard és Philipp Lahm került be a legjobbak közé.

Csakhogy a Real Madrid-szurkolóknak is kedvezzünk kicsit: a támadósorban helyet kapó Thierry Henry amúgy nem a barcelonai karrierje, hanem az Arsenalban eltöltött szezonok miatt lehet ott, ergo lehet az állás 6-3 helyett csak 5-3.

