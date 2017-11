Buffon vb-rekorder lehetett volna, ehelyett sírva búcsúzott el

Gianluigi Buffon lemondta a válogatottságot, miután Olaszország csapata hatvan év után nem jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra.

A Juventus 39 éves kapusa könnyek között jelentette be, hogy többet nem lép pályára a squadra azzurrában, amely a milánói visszavágón nem tudta ledolgozni egygólos hátrányát a svéd csapattal szemben, így 1958 után ismét lemaradt a tornáról.

“Sajnálom, de nem magam, hanem a csapat miatt. Nem értük el a célunkat, ezért vagyok csalódott, nem pedig a befejezés miatt”

– mondta a Rai Sport televíziónak a gól nélküli döntetlent követően Buffon, aki a futballtörténelem első játékosa lehetett volna hat vb-részvétellel.

A 175 válogatottságával európai rekorder hálóőr köszönetet mondott valamennyi válogatott csapattársának az elmúlt húsz évből, külön kiemelte Giorgio Chiellinit, Leonardo Bonuccit, Andrea Barzaglit és Daniele De Rossit. Közülük Chiellini, Barzagli és De Rossi is bejelentette, hogy nem szerepel többet a nemzeti csapatban.

Buffon védelmébe vette a kritikák össztűzébe került Gian Piero Ventura szövetségi kapitányt: “A sportban csapatként veszítünk és csapatként nyerünk. Osztozunk az örömben és a fájdalomban. Az edzőnek ugyanolyan felelőssége van, mint nekünk játékosoknak”.

A válogatottal 2006-ban világbajnok Buffon, aki Solnában egy megpattanó lövésből kapott gólt, úgy vélte, az olasz futball mindig is híres volt arról, hogy a nagy kudarcok után talpra áll, és ezt várja most is.