Nem lép pályára Costa Rica ellen a válogatott csapatkapitánya

Megtartotta a keddi Costa Rica elleni felkészülési mérkőzés előtti sajtótájékoztatót Szélesi Zoltán, a magyar válogatott ideiglenes szövetségi kapitánya. Elsősorban arról beszélt, hogy a luxemburgi vereséget szörnyű volt átélnie neki is és a csapatának is, ugyanakkor érti, a szurkolók reakcióját is.

Megértem a szurkolókat és a reakciójukat is maximálisan: ez a teljesítmény nem volt olyan, ami a magyar válogatottnál megfelelő. Én végig ott leszek a pályán, remélem, hogy lesznek azért, akik kilátogatnak. Ha megszólal a “tizenkettedik játékos”, én libabőrrel a karomon fogom levezényelni a mérkőzést

Ezután a sérültekre is kitért a szövetségi kapitány, külön kiemelve, hogy Dzsudzsák Balázs térdsérülés miatt nem tudja vállalni a játékot kedden. A csapatkapitányi karszalagot Kádár Tamás fogja viselni a mérkőzésen. Újságírói kérdésre azt is elmondta Szélesi, hogy többen is debütálnak majd Costa Rica ellen, hiszen minden poszton több játékost is bevethet.

Costa Rica kijutott a világbajnokságra, többen hiányójuk is van, ettől függetlenül nagyon erős csapatról van szó. Biztosan be akarják majd bizonyítani, hogy helyük van a vébén, így nehéz mérkőzésre számítok. Azt kell mondjam, jogosan elégedetlenek a szurkolók, remélem Costa Rica ellen meg tudjuk mutatni, hogy tudunk harcolni egymásért és a nemzetért.

– mondta Dibusz Dénes a találkozóról.

A válogatott tagjai közül Bese Barnabás is jelen volt, de nem volt túl bőbeszédű. Legfontosabb feladatként jelölte ki ő maga is, hogy a szurkolók ismét örömmel menjenek ki a válogatott mérkőzéseire.

Tiszteletben tartjuk a szurkolók döntését, az egyik legfontosabb célunk, hogy ismét mögöttünk álljanak a szurkolók.

A magyar válogatott kedden 20:15-től lép pályára Costa Rica ellen a Groupama Arénában.