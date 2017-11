Összeverekedtek a félidőben az öltözőfolyosón a focisták – videó

Nikolics a gólkirályi cím után újabb díjat söpört be

Elég feszült meccset játszott egymással a Toronto FC és a New York Red Bulls vasárnap késő este az MLS rájátszásában. A félidőben a kanadaiak csatára, Jozy Altidore és a vendégektől Sacha Kljestan már a pályán is megtalálták egymást, majd amikor a félidőre vonultak, akkor egymásnak mentek az öltözőfolyosón. Állítólag a New York-iak támadtak rá Altidore-ra. Mindkét játékost kiállították.

A rájátszás első körében a Nikolics Nemanját is soraiban tudó Chicagót kiejtő New York ugyan megnyerte a meccset 1-0-ra, de hazai pályán 2-1-re kikapott, így idegenben lőtt több góllal a Toronto jutott be a keleti főcsoport döntőjébe, ahol a Columbus lesz az ellenfél.