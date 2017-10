Már az Inter vezet a Serie A-ban

Az Internazionale labdarúgócsapata az élre ugrott az olasz bajnokságban. A milánóiak a 10. forduló nyitómeccsén a Sampdoriát fogadták hazai pályán és a duplázó Icardi vezérletével nyertek 3-2-re.

Az Inter a Napolit előzte meg a tabella élén, igaz a nápolyiak szerdán a nem túl acélos Genoához látogatnak, szóval lehet, hogy csak ideiglenes volt a helycsere. Mindenesetre Luciano Spalletti csapata még mindig veretlen, ez már a nyolcadik győzelme volt két döntetlen mellett.

Csak egyszer, az 1997-98-as szezonban kezdték úgy a bajnokságot, hogy 10 forduló alatt 26 pontot gyűjtöttek.

26 – Inter have gained 26 points in their first 10 Serie A games: their joint record with season 1997/98. Candidate.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 2017. október 24.