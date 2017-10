Ma 160 éves az első futballklub

Napra pontosan 160 évvel ezelőtt, 1857. október 24-én alapították a Sheffield FC-t, az első labdarúgó klubot a világon. A csapat ma is létezik, de véletlenül sem a Sheffield United, vagy a Sheffield Wednesday jogelődjéről beszélünk, hanem egy amatőr csapatról: a klub az angol nyolcadik osztályban, a Northern Premier League Division One South csoportban játszik. A korabeli futball nagyban eltért a mostanitól, ennek ellenére a mai szabályok alapjait és azt, hogy a futballra vágyó játékosok klubokba verődve játszanak az SFC-nek köszönhetjük.

A kezdet

Sheffieldben két fiatal, William Prest és Nathaniel Creswick a krikett szerelmesei voltak, egyszerűen imádták a játékot. Egyetlen baj akadt a sportággal: csak nyáron tudták űzni. Az erejük teljében lévő angolok pedig vágytak egy sportra, amit télen is lehet játszani az erőnlétük szinten tartásának érdekében – no meg azért, mert a versengés izgalmait is hiányolták a többi évszakból.

Prest és Creswick úgy érezték, a labdarúgás lehet a válasz arra a kérdésre, hogy mit is játszanak télen.

Egy hosszas éjszakai beszélgetés után arra jutottak, az a legjobb megoldás, ha a focit is szervezett keretek között űzik, ezért elhatározták: megalapítják az első futballklubot.

A felemelő pillanat 1857. október 24-én jött el, az alakuló ülésre egy külvárosi házban került sor, a tulajdonosa rögtön a klub elnöke is lett, alelnöknek Prestet, pénztárosnak pedig Creswicket szavazták meg. A helyzet „komolyságát” remekül mutatja, hogy a hivatalosan bejelentett székház egy üvegház lett, és a szomszédos mezőt kiáltották ki sportpályának.

Jóllehet a világ első futballcsapatát 1857-ben alapították, de már két évvel korábban, 1855-ben elkezdődött „valami”. Angliában mindenfelé bőrlabdát rugdostak ekkoriban, de mindenhol más-más szabályokkal – valahogy úgy, ahogyan a grundfoci szabályai is grundonként változnak. Az első klub alapítói pedig rögtön egy szabálykönyv kialakításán kezdtek el dolgozni.

Az első szabálykönyv

A klub tehát létrejött, ám ettől még káosz uralkodott a pályákon. Nemhogy arra nem vonatkozott szabály, mit szabad és mit nem szabad tenni egy mérkőzésen, de olyan elemi dolgok is hiányoztak, mint a játékosok száma, vagy a mérkőzés hossza. Akadnak feljegyzések, amelyek napokig tartó focimeccsekről írnak, sőt olyanok is, ahol több száz ember vett részt a játékban.

Prest és Creswick azonnal nekilátott egy átfogó, egységes szabálykönyv létrehozásának. Ekkoriban a rögbit és a labdarúgást még egy és ugyanazon sportágként tartották számon, így a játék képe még sokkal inkább a rögbiére hasonlított: az egyik csapat próbálja erővel átvinni a labdát a másik csapat mögé. Passzról, taktikáról még szó sem esett, cselezésről sem túl sok.

Hogy mennyire más sport is volt a kezdetekben, jól mutatja ez a néhány teljesen elfogadott szabály akkoriból:

A játékosok bármikor ellökhetik egymást kézzel

A játékosok felöklelhetik egymást vállal, függetlenül attól, hogy van-e náluk labda, vagy nincs

Amikor a kapus megfogja a labdát, rá lehet vetődni és a gólvonalon túlra lehet taszítani

Talán mondani sem kell, rendszeresen torkollott komoly verekedésekbe egy-egy utcán játszott meccs. Ebben a zűrzavarban akart rendet tenni a Sheffield FC, amely az első éves közgyűlésén,

1858. október 21-én elfogadta a történelem első szabálykönyvét. A lefektetett 11 pontot ma sheffieldi szabályokként emlegetik és ez vált a régió elfogadott szabályrendszerének.

A kézzel írott kódex nagyon sok mindenen nem változtatott, engedte a durva játékot, de bevezetett olyan fogalmakat, mint a bedobás, a közvetett szabadrúgás, a szöglet, a középkezdés, sőt a felső kapufa ennek a dokumentumnak köszönhetően került föl a kapukra.

Az első évek

Ellenfelek hiányában a Sheffield FC kénytelen volt házon belül mérkőzéseket játszani, míg végül 1860. október 9-én Hallam városa verbuvált magának egy csapatot, így lejátszhatták a futballtörténelem első hivatalos mérkőzését. Az esemény nagy sikert aratott, egyre több klubot alapítottak, aminek hatására 1863-ban az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) is létrejött.

1867-ben az FA saját szabályokat írt, amelyek a sheffieldi regulák mellett léteztek, így mindkét kódex szerint rendeztek mérkőzéseket: mindig a hazai csapat döntötte el, milyen szabályok szerint akar játszani. Végül belátták a felek, hogy egységes szabályokra van szükség és 1877-ben megírtak egy összevont kódexet, amely végképp mozgásba lendítette a futballt.

A Sheffield FC azóta

Mindezek után furcsa, hogy nem tudjuk, mi lett a Sheffield FC-vel. A klub lassú hanyatlását a profizmus 1885. évi bevezetése indította el, ugyanis Prest és Creswick az amatőrizmus szellemét akarták megőrizni: ők abban hittek, hogy a baráti versengés sokkal jobban összekovácsolhatja az embereket. Az Aston Villa, a Nottingham Forest és a Notts County hivatásos játékosai azonban könnyedén megverték az SFC-t a profizmus első évében. Elég hamar kiderült, hogy a profikkal nem tudják felvenni a versenyt, így lemorzsolódtak az élcsapatoktól.

A világ legidősebb klubjának legnagyobb sikere az 1904-ben megnyert Amatőr Kupa volt, ugyanis ez az egyetlen országos sorozat, amelyben a végső győzelem is összejött, ráadásul hatezer néző előtt rendezték a döntőt.

A Pionírok klubjának tagjai: Sheffield FC (Anglia)

Wrexham AFC (Wales)

Queen’s Park FC (Skócia)

Cliftonville FC (Észak-Írország)

FC St. Gallen (Svájc)

Koninklijke HFC (Hollandia)

Royal Antwerp FC (Belgium)

Savages FC Pietermaritzburg (Dél-Afrika)

Hong Kong FC (Hong Kong)

North Shore United (Új-Zéland)

BFC Germania 1888 (Németország)

Real Club Recreativo de Huelva (Spanyolország)

St. George’s FC (Málta)

Genoa CFC (Olaszország)

Odds Ballklubb (Norvégia)

CS Fola Esch (Luxemburg)

A Sheffield FC – érthető okokból – büszke arra, hogy ők tették le a foci alapjait, ezért is hozták létre 2013-ban a Club of Pioneers (pionírok klubja) hálózatot, amelybe tárt karokkal várják a világ összes országának első klubját. Legutóbb például Új-Zéland legelső csapata, a North Shore United csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek mottója: egység, tisztelet, közösség.

A pionírok klubja eredetileg a különböző futballkultúrák hagyományainak ápolására, megismerésére jött létre. “Célunk, hogy a futball családfáját és gyökereit megismerjük” – írja honlapján a Sheffield FC.

A klubtagokat az egyesületek egy-egy nagykövete képviseli és érdekesség, hogy a nemrég hetvenedik születésnapját ünneplő Fazekas László is része a projektnek – csak éppen a Royal Antwerp F.C. képviseletében. Az egykori fantasztikus labdarúgó el volt ragadtatva a 2016-os Pionírok Klubja Kupától, amelyen a tagországok összemérik erejüket egy barátságos tornán.

Fantasztikus a hely atmoszférája, pont olyan nosztagikus hangulata van, mint a képeken. Nagyon bizakodó vagyok, az ilyen rövid tornák jót tesznek a klubnak és remek reklám ez Antwerp városának

– idézi a gva.be Fazekas szavait tavalyról.

A Sheffield FC felnőtt csapata pedig ma is amatőrökből áll, ahogyan azt Prest és Creswick megálmodta. A csapat az angol nyolcadik osztályban szerepel az együttes a Northern Premier League Division One South csoportjában, az eddigi szezon azonban rémesen alakul az együttes számára: 15 mérkőzésen mindössze 11 pont gyűlt össze, ezzel még pont nem kieső, huszadik helyen áll a világ legidősebb klubja.