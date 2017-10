A Milan-edző állása múlhat az Inter elleni derbin

Sok pénzt költöttek a nyáron, de a csapat csak szenved. Egy Internazionale elleni – papírforma – vereségnek már lehetnek következményei.

Vasárnap este a kínai pénzen meggazdagodott milánói csapatok rangadóját rendezik az olasz labdarúgó-bajnokságban. Ez csak egy mellékzöngéje az összecsapásnak, ami nagyon érdekesnek ígérkezik. Talán a legérdekesebbnek az elmúlt években.

Merthogy a pályaválasztó Inter nagyszerűen kezdte a szezont, hat győzelme mellett csak egy döntetlenje van eddig. Luciano Spalletti nyári kinevezése eddig telitalálat, és ugyan nem mindig játszik szépen az Inter, láthatjuk, eredményesek. Csak a Napoli szerepel az Internél, de a nápolyiak jelenleg az európai topligákból az egyetlenek, akik hibátlanok tudtak maradni.

Eközben az AC Milannál hiába vásároltak össze egy kezdőre való játékost (Leonardo Bonucci Juventustól való leigazolása szólt a legnagyobbat), nem működik a dolog. Eddigi hét mérkőzésükből négyet megnyertek, hármat viszont elveszítettek, így hiába a ráfordított vagyon, egyelőre nem úgy néz ki a Milan, mint azt a tulajdonosok megálmodták.

És erről sokak szerint a vezetőedző, Vincenzo Montella tehet, aki kevésnek tűnik a feladathoz.

A korábbi tulajdonos, a klubot áprilisban eladó Silvio Berlusconi is jól időzítette nyilatkozatát. Ő nemrég jelentette ki, hogy bár még az ő idejében nevezték ki Montellát, ő mást támogatott. Aztán odaszúrt az új tulajoknak is, miszerint igazoltak 11 játékost, elvertek egy csomó pénzte, de képtelenek voltak egyetlen topjátékost is leakasztani. Montella azzal vágott vissza, hogy Berlusconi azt beszél, amit akar, de az tény, hogy a korábbi tulaj még az eddigieknél is nagyobb nyomás alá helyezte a vezetőedzőt a szavaival.

A két csapat 218 hivatalos meccset játszott eddig egymással és a mérleg kiegyenlített: 77 Inter- és 75 Milan-győzelem mellett 66 döntetlen született.

A papírforma most is Inter-győzelmet vetít előre. Ha tényleg ez történne, úgy az Internazionale továbbra is kitartóan üldözné a Napolit, a milánóiaktól három ponttal elmaradva jönne a Juventus-Lazio kettős, míg a Milan belesüppedne a középszerbe – most épp a hetedikek. És akkor bizony egyre közelebb állna a kirúgáshoz Montella.