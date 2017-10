2015 augusztusa óta nem történt hasonló a Juventusszal

Az olasz bajnokság, a Serie A nyolcadik fordulójának szombati játéknapján lépett pályára a címvédő Juventus. Massimiliano Allegri csapata a szezont nagyszerűen kezdő Laziót fogadták.

Az első félidőben még a hazaiak szereztek vezetést Douglas Costa góljával, de a második félidőben megváltozott a játék, és

Ciro Immobile duplájával fordítottak a rómaiak. Külön pikáns, hogy Immobile egykor az FC Torino játékosa is volt.

Az eddigi hét fordulóban 19 pontot (hat győzelem, egy döntetlen) szerző Juventus most is elkerülhette volna a vereséget, de az utóbbi időben nehezebb napokat megélő Paulo Dybala a 97. percben kihagyott egy újabb tizenegyest – azért újabb, mert a 2017-2018-as szezonban az Atalanta ellen is hibázott már, ami a győzelembe került csapatának. Most egy pontot ért volna a gól.

Utoljára 2015 augusztusában kapott ki a Serie A-ban a Juventus hazai pályán. Akkor az Udinese volt a tettes.