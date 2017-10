A norvég válogatott tagjai lemondanak fizetésük egy részéről

Marozsán vitte be a kegyelemdöfést a Liverpoolnak

Felajánlotta fizetésének egy részét a norvég férfi-válogatott a női csapat számára, ugyanis igazságtalannak tartják, hogy az ország képviseletéért kevesebb javadalmat kapnak a hölgyek. A gyengébbik nem képviselőinek keresete így megduplázódik, a Channel 4 News információi szerint évente 300 ezer fontról 600 ezerre növekszik meg így, ez pedig megegyik a férfiak bevételével.

A portál további adatokat is közölt az anyagi különbségekről, melyek között akad néhány elgondolkodtató statisztika.

Anglia női válogatottja előrébb áll a FIFA világranglistáján, mint a férfiak, sőt az ország legeredményesebb nemzeti együttese az elmúlt 35 évből – 4 trófeát is elhódítottak, mióta a férfiak utoljára világbajnokságot nyertek. Ehhez képest Steph Houghton 65 ezer fontot keres évente, de ezzel még így is a jól kereső játékosok közé tartozik.

Az angol válogatott játékosai a nőknél átlagosan 35 ezer fontot keresnek, míg a Chelsea-ben a férfiak 4,5 millió fontot keresnek átlagosan. Ez a női válogatott 130-szorosa.

Megemlíti azt is a portál, hogy a reklámokból is sokszorosa ömlik be a férfi játékosok zsebébe, de tulajdonképpen minden téren töredékét kapják a hölgyek ugyanazért a munkáért, mint a férfiak.

A norvég válogatott az első nemzet csapata, ahol ilyen drasztikus lépést tettek an emek közötti egyenlőség érdekében a válogatottnál.