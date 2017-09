Megdöntöttek egy nagyon komoly Premier League-rekordot

Hétfőn este a West Bromwich Albion az Arsenal otthonában lép pályára a Premier League 6. fordulójában. Már eleve érdekes, hogy a vendégek jelenleg előzik a londoniakat, de ennél is fontosabb, hogy Gareth Barry kezdőként lépett pályára.

Ez a 633. mérkőzése a Premier League-ben.

