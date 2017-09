A spanyol bajnoki szezon legfurcsább gólja is kevés volt a pontszerzéshez

Két öngól is segítette a Barca győzelmét

Espanyol-Deportivo mérkőzéssel indult a vasárnap a spanyol labdarúgó-bajnokságban, a hazai pályán játszó barcelonai csapat pedig egy félidő alatt hatalmasat lépett a mérkőzés megnyerése felé, Baptistao találata és Arribas öngólja után már a 22. perbcben 2-0 volt az állás.

A szünetig nem is változott semmi, aztán a második játékrészben teljesen megváltozott a játék képe, az Espanyol visszaállt, a Depor pedig nekiesett az ellenfelének. Az 53. percben jött is a megérdemelt szépítés, Borges pocsékul találta el ugyan a labdát, de az így is a kapuba hullott.

Ez azonban édeskevés volt a pontszerzéshez, a meccs negatív hőse, Arribas húzta ki Granero lábát a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest Moreno rúgta be – igaz Pantilimon jó irányba vetődött, bele is ért a labdába, védeni azonban nem tudott.

Ezzel lényegében el is dőlt a mérkőzés, a Depor teljesen szétesett a végére és Moréno egy újabb góllal állította be a 4-1-es végeredményt. Az Espanyol folytatta pontszerző sorozatát, az elmúlt három bajnokiján hét pontot szerzett Quique Sánchez Flores együttese. A Deportivo maradt a 18. helyen.

Eredmény – La Liga, 6. forduló Espanyol – Deportivo La Coruna 4-1 (2-0) Gólszerzők: Baptistao (5.), Arribas (22. – öngól), Moreno (72. – 11-esből, 90.) illetve Borges (53.)