Coutinho: Óriási megtiszteltetés, ha egy nagy csapattól kapsz ajánlatot

Philippe Coutinho, a Liverpool brazil válogatott támadója először beszélt a barcelonai megkeresésről, amióta meghiúsult az átigazolás. A 25 éves középpályás elismerte, érdekelte a katalánok ajánlata, de most már a jelenlegi idényre koncentrál.

A Barcelona vezetőségének Coutinho volt az első számú célpontja a Paris Saint-Germainhez távozó Neymar pótlására, ám az angol klubja nem akarta elengedni semmiképp legjobbját – más források szerint 200 millió euróért elengedték volna a brazilt. Ezután szombaton került először ismét a Vörösök kezdőcsapatába.

Kaptam egy ajánlatot. Az embert néha érdeklik ezek a megkeresések, néha nem. Mint azt mindenki tudja, ez az ajánlat érdekelt engem és a családomat is. Óriási megtiszteltetés, ha egy nagy csapattól kapsz ajánlatot, de az is nagy elismerés, hogy a Liverpoolban játszhatsz. Nehéz hónapot hagytam magam mögött, de most már arra koncentrálok, hogy sikeres legyen a szezonom és segítsem a csapatomat. Úgy a Liverpoolt, mint a brazil válogatottat.