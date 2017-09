Simán hozta a kötelezőt a Bayern

Nagyon könnyen nyert otthonában a címvédő Bayern München a Bundesliga negyedik fordulójában szombaton. Az áldozat a Mainz volt, 4-0-ra diadalmaskodott együttesét a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának szombati játéknapján.

A gólcsendet Thomas Müller törte meg, miután a 11. percben Joshua Kimmich hozta kihagyhatatlan helyzetbe az ellenfél tizenhatosán belül. Nem sokkal később Arjen Robben kapott a bajorok tinijétől remek labdát, így 2-0-val vonultak pihenőre a felek. Ha volt is bármi reménye az egyenlítésre a Mainznak, azt porrá zúzta öt perccel a szünet után Robert Lewandowski, s a 77. percben a lengyel csatár állította be a 4-0-s végeredményt is.

A Werder Bremen továbbra is nyeretlen, a brémaiak ezúttal hazai pályán 2-1-re kaptak ki a Schalkétól, amely így tartja a lépést a Bayern Münchennel.

Eredmény – Bundesliga, 4. forduló Bayern München – Mainz 4-0 (2-0)

Gólszerző: Müller 11′ Robben 23′ Lewandowski 50′ 77′ Eintracht Frankfurt-Augsburg 1-2 (0-1)

Gólszerző: Jovic 79′ ill., Max 20′ Caiuby 76′ VfB Stuttgart-Wolfsburg 1-0 (1-0)

Gólszerző: Akolo 42′ Werder Bremen-Schalke 04 1-2 (1-1)

Gólszerző: Sane 20′ ill., Veljkovics 22′ (öngól) Goretzka 83′