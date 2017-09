A londoni Emirates Stadionban a kutyáké volt a főszerep

Valami megváltozott Európában. Ezt mi máson lehetne legjobban leszűrni, mint a társadalom tükörképének számító labdarúgáson. Komolyabb, különösen nem BL és EL-szintű mérkőzésen nem volt jelen jó ideje a huliganizmus, erre tessék, az idei évadkezdésnél a Szpartak-szurkolók egy rakétával majdnem telibe lötték a játékvezetőt, a Sahtar-drukkerek szintén a tűzzel játszottak, míg a nápolyiak a félidőben verekedtek az ukrán stewardokkal.

A Köln szurkolói tömegesen és nem békésen vonultak, el kellett halasztani a csütörtök esti EL-meccs kezdését egy órával.

We just had this coming down the street. Koln fans arriving for a trip to the Emirates Stadium. Long walk! pic.twitter.com/tUPHNTvx4r

— Ken Loach (@KenLoachSixteen) 2017. szeptember 14.