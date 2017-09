„A Chelsea? Nem félünk tőlük”

Történelmi meccs is szerepel a Bajnokok Ligája keddi felhozatalában, az angol bajnok Chelsea labdarúgócsapatának vendége ugyanis az a Qarabag lesz, amely első azeri klubként szerepel a főtáblán. Országos egyes a mérkőzés, viszont az azeriek vezetőedzője, Gurban Gurbanov szavai alapján nem feltartott kézzel érkeznek a Stamford Bridge-re.

Nem félünk tőlünk. Európa egyik legjobb edzője náluk dolgozik és a kontinens legjobb játékosai közül többen is ott fociznak. A Chelsea egy ikonikus csapat, a végső győzelemre is esélyesek. Viszont csapatom készen áll, a végsőkig küzdeni fogunk

– idézi az Eurosport Gurbanovot.

Gurbanov elismerte, hogy biztosan a Chelsea fog dominálni, ők viszont nem azért mennek Londonba, hogy 90 percen át csak védekezzenek. Támadni fognak és gólt akarnak szerezni.

A Qarabag egyébként a második selejtezőkörben szállt be, a grúz Samtredián, a moldovai Sheriffen és a dán Koppenhágán át vezetett az útjuk a főtáblára. Ráadásul elég neves ellenfeleket kaptak, a C csoportban az azeriek és a Chelsea mellett az AS Roma és az Atlético Madrid szerepel még.

Nyitókép: Dan Istitene/Getty Images