A németek fél lábbal a vébén, Románia az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

Óriási verést kaptak a lengyelek, Anglia a végére hagyta a gólgálát Máltán. Az európai vb-selejtező pénteki eredményei.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatában a címvédő németek előtt óriási lehetőség adódott: amennyiben nyernek Prágában, így legrosszabb esetben is a C csoport második helyén végeznek. Ennek megfelelően Werner már a 4. percben vezetést szerzett a vendégeknek, ugyanakkor a mérkőzés nagy részében a csehek játszották a focit és Marc-André ter Stegen kapus sem állt a helyzet magaslatán. Jött is a cseh egyenlítés a hajrában, a Dárdai Pállal Berlinben együtt dolgozó Darida lőtt szép gólt. Mégsem szereztek pontot a hazaiak, a végén Hummels fejesével Németország nyert. Eddig mind a hét mérkőzésüket hozták, azaz hibátlan a mérlegük.

Közben a közvetlen rivális északírek nehezen indultak be, de aztán simán verték San Marinót. Ez a cseheknek elég rossz hír, a második helytől hét ponttal vannak elmaradva, sanszosan lemondhatnak a vébéről. A csoport harmadik mérkőzésén Norvégia magabiztosan verte Azerbajdzsánt.

A játéknap meglepetése az E csoportban, azon belül is Koppenhágában történt. Ugyanis az eddig csak egyszer botlót, eddig magabiztosan menetelő lengyelek tükörsimán kikaptak Dánia otthonában 4-0-ra. Nagy dráma még nem történt, mert így is három pont az előnyük, de a riválisok közül a montenegróiak és ugye a dánok is nyertek, szóval itt még elég nyílt a csata.

A románok emberelőnyben alig tudták legyőzni otthon az örményeket, Stancu még tizenegyest is rontott. Maxim aztán a 91. percben megnyerte nekik a mérkőzést, így némi esélyük maradt, három fordulóval a vége előtt négy pont a hátrányuk a dán-montenegrói kettős mögött.

Az F csoportban Anglia nem kapkodta el a dolgot, csak a második félidőben, annak is leginkább a második felében verte el Máltát: Kane az 53. percben szerzett vezetést a vendégeknek, a további három gól a 85. perc után esett . Szlovénia közben a játéknap vesztese, merthogy kikaptak a rivális szlovákok otthonában, ráadásul a skótok is nyertek, így visszacsúsztak a negyedik helyre a csoportban.

Eredmények – vb-selejtező, Európa, 7. forduló C csoport:

San Marino – Észak-Írország 0-3

Norvégia-Azerbajdzsán 2-0

Csehország-Németország 1-2 E csoport:

Kazahsztán-Montenegró 0-3

Dánia-Lengyelország 4-0

Románia-Örményország 0-0 F csoport:

Málta-Anglia 0-4

Litvánia-Skócia 0-3

Szlovákia-Szlovénia 1-0