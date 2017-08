Hivatalos: Kylian Mbappé a PSG-hez igazolt

A Paris Saint-Germain az átigazolási időszak utolsó napján megszerezte az AS Monaco 18 éves francia tehetségét, Kylian Mbappét. A hírek igaznak bizonyultak, valóban úgy játssza ki ismét az UEFA-t a PSG, ahogy azt még korábban senki:

egy évig kölcsönbe érkezik a támadó, majd 2018 nyarán szerződik végleg a csapathoz.



OFFICIAL: Kylian Mbappé joins PSG on a season-long loan with an option to buy next summer. https://t.co/5WG2yKYjK9 pic.twitter.com/8NYjFXbSpC

— ESPN FC (@ESPNFC) 2017. augusztus 31.