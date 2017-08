Kirabolták az Arsenalt

Kedd éjjel betörtek az Arsenal egyik hivatalos ajándékboltjába, és “jelentős mennyiségű ajándéktárgyat” vittek el – fogalmaz a londoni rendőrség közleménye.

A rendőröket kevéssel éjfél előtt hívták ki az Emirates Stadionnál lévő Highbury House bolthoz, amely a klub három hivatalos shopjának egyike.

Az üzlet bejárata előtti rácsot felfeszítették, majd komoly értékben lovasítottak meg mezeket, sálakat, egyéb ajándéktárgyakat. A rendőrség szerint vagy egy autóval, vagy két mopeddel oldottak kereket a gyanúsítottak.

Looks like someone used a car to break into the Arsenal shop last night pic.twitter.com/nUZST41gbB

— Collins of Highbury (@Lord_Collins) 2017. augusztus 30.