Kispesten kapott ki az Újpest, botlott a Ferencváros, egy meccs félbeszakadt

A Vasas ikszelt, a Haladás nyert, Debrecenben kis időre félbeszakadt a DVTK-Felcsút találkozó.

A címvédő Budapest Honvéd 2-2 győzelemmel és döntetlennel kezdte a bajnokságot, szombaton listavezetőként fogadták az Újpestet. A vendégek már a 8. percben vezetést szereztek, az előző szezonban még a Honvédban játszó Zsotér lőtt szép gólt, majd ugyanő hagyott ki nem sokkal később egy nagy ziccert. A Honvéd ugyan nem zuhant össze, amiért hátrányban kellett játszania, a szünetig nem tudott egyenlíteni.

Nem úgy a 73. percben, amikor Danilo szép egyéni alakítása után Lanzafame ért bele a labdába gólt érően, bár az rejtély, hogy Pajovic miért nem mozdult semerre. A hajrába érve aztán már a Honvéd vezetett, Kamber volt eredményes ezúttal. A végén az Újpestnek több lehetősége is volt az egyenlítésre, a hősiesen védekező Honvéd azonban kihúzta 2-1-gyel.

Ezzel egy időben a Ferencváros vért izzadt otthon a Paks ellen az első félidőben, fütyültek is a szurkolók a csapat játékát látva, Varga megpattanó lövése kellett a 44. percben a hazai vezetéshez. A második félidőből negyed óra telt el, amikor Hahn fejesével egyenlített a Paks. A folytatásban maradt az 1-1, de úgy, hogy Dibusznak kellett bemutatnia egy bravúrt. Ez öt forduló alatt már a negyedik ferencvárosi döntetlen, a drukkerek meg is üzenték Thomas Dollnak, hogy “auf Wiedersehen”.

A Vasas Újpesten játszott 1-1-et a Mezőkövesddel, a Haladás pedig Sopronban verte 3-1-re az újonc Balmazújvárost.

Három csapat is albérletben játszott, de a 20.30-as Videoton-Debrecen találkozó is Felcsúton lesz majd.

A Puskás Akadémia utolsóként, győzelem nélkül várta ezt a fordulót és a DVTK elleni, debreceni mérkőzést, a kezdőben pedig az egy szem Spandler képviselte a felcsúti akadémiát. Pintér Attila együttese korán előnybe került, de Hegedüs kapus hibája miatt hamar egyenlített a Diósgyőr, innentől kezdve pedig kiegyenlítődött a meccs.

A második játékrészben jött egy nagy vihar, elment a világítás egy része és az eredményjelző is megadta magát. Iványi játékvezető félbeszakította a mérkőzést, a játékosok az öltözőbe vonultak, de miután a vihar is enyhült és a technika is helyreállt, folytatni tudták a csapatok. Mintegy negyed óra volt a szünet, a 66. perctől folytatódott a játék. A továbbiakban ismét 1-1 gól esett, Prosser a Felcsútot juttatta előnybe, de Vela a végén pontot mentett a hazaiaknak. Az NB II-es bajnok, amely 12 játékost igazolt le a nyáron továbbra is képtelen nyerni, és ez csak a második döntetlenje volt a csapatnak.

Eredmények – OTP Bank Liga, 5. forduló Budapest Honvéd – Újpest 2-1 (0-1)

Gólszerzők: Lanzafame (72.), Kamber (82.) illetve Zsótér (8.) Ferencváros – Paks 1-1 (1-0)

Gólszerzők: Varga (44.) illetve Hahn (60.) Vasas – Mezőkövesd 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Kulcsár (59.) illetve Pillár (90.) Haladás – Balmazújváros 3-1 (1-0)

Gólszerzők: Williams (24. – 11-esből, 70.), Jagodics (78.) illetve Vajda (76.) DVTK – Puskás Akadémia 2-2 (1-1)

Gólszerzők: Makrai (10.), Vela (89.) illetve Heris (4.), Prosser (75.)