Jose Mourinho beírta magát az aranyköpés-gyűjteményekbe

A Real Madrid kedd este az európai Szuperkupa fináléjában 2-1-re legyőzte a Manchester Unitedet. Sima meccs volt a szkopjei, a madridiak Casemiro (24.), és Isco (52.) góljaival már 2-0-ra vezettek és ha Bale is belövi hatalmas helyzetét, a BL-győztes lesimázza az Európa Liga nyertesét. Ellenben a helyzet kimaradt, feljött a MU, és Lukaku kozmetikázta a végeredményt.

A díjátadást követően érdekes jelent zajlott le. Jose Mourinho, a Manchester portugál menedzsere az ezüstéremmel a kezében kisétált a nézők közé és a medált átnyújtotta egy kis srácnak.

Good on you, José Mourinho!

The Manchester United manager gave away his UEFA Super Cup runners-up medal to a young fan. 👏🏼 pic.twitter.com/1T7xHjp4gC

— FOX Soccer (@FOXSoccer) 2017. augusztus 9.