Gyomorforgatónak tartják az Arsenal-tulaj művét

Egyre hevesebb kritikák érik Stan Kroenke amerikai üzletembert, az Arsenal többségi tulajdonosát az internetes vadászcsatornája miatt: többek között a konzervatív kormány ellenzékének legfőbb erejét adó Munkáspárt vezetője, az évtizedek óta Arsenal-szurkoló Jeremy Corbyn támadja.

A milliárdos online televíziója a napokban kezdte meg működését a szigetországban, és olyan képsorokat is mutatnak benne, amelyeken hobbiból brutális eszközökkel végeznek oroszlánokkal és elefántokkal.

Corbyn a klub több száz szurkolójával együtt közölte, hogy gyomorforgatónak tartja a My Outdoor TV-t.

“Arsenal-szurkolóként undorral tölt el, hogy Stan Kroenke részese egy ilyen kegyetlen, etikátlan és teljesen felesleges tevékenységnek” – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy “ez nem sport”. Szerinte jobb lenne, ha Kroenke maradna a futball mellett, ha már sporttal akar foglalkozni.

Arsenal owner Stan Kroenke’s hunting TV app has sparked protests.

Some are calling for fans to boycott the club ➡️ https://t.co/sbu5z6G99d pic.twitter.com/9LrWz6al4Y

— BBC Sport (@BBCSport) 2017. augusztus 1.